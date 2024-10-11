Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerin nitelikli zaman geçirmelerine ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 7. sınıf öğrencilerine yönelik takviye kursu başlatıldı. Kursa katılacak öğrencilerin seçimi için 1 Eylül’de İmam Hatip Ortaokulu’nda (İHO) deneme sınavı düzenlendi.

Deneme sınavı, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçme ve takviye kursuna uygun adayları belirleme amacı taşıyordu. Sınava katılım gösteren öğrenciler, sınav sürecinde heyecanlarını paylaşırken, okul idarecileri ve sınavda görev alan personel de sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulundu.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, sınavın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Gençlerimizin eğitimine katkı sunmak bizler için büyük bir sorumluluk. Bu kurs, öğrencilerimizin eğitimine destek olmak ve onların daha başarılı bireyler olmalarına katkı sağlamak adına önemli bir adım. Deneme sınavına katılım gösteren öğrencilerimize, sınavda görev alan öğretmenlerimize ve idarecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu tür projelerle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Müftülük tarafından düzenlenen takviye kursunun, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunması ve onları daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmesi hedefleniyor.