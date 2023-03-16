Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 5 küçükbaş hayvan ilçede ikamet eden depremzede ailelere ulaştırıldı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 5 küçükbaş hayvanın önce kesimlerini yapan müftülük ekipleri daha sonra eşit parçalar halinde Gediz’de ikamet eden 43 depremzede aileye eşit olarak paylaştırdı.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya çalıştıklarını ifade eden Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “11 ayın sultanı Ramazan ayına girmek üzereyiz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz Ramazan ayını mahzun geçirmemeleri için hayırsever kardeşlerimizin zekat, fitre, bağış ve kurban bağışlarını bekliyoruz. 5 küçükbaş hayvan bağışında bulunan kardeşlerimize ve bütün hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi.