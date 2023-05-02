Kütahya’nın Gediz ilçesinde müftülük hazırladığı program ile köylerde din konusunda vatandaşları aydınlatma çalışmalarına başladı.

Müftü Sebahattin Turan, Şube Müdürü Osman Avcı, Vaiz Feyzullah Satılmış ile birlikte köylerde irşad programı gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede Müftü Sebahattin Turan ve ekibi Sazköy’ü ziyaret ederek yatsı namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Din ile ilgili konularda şaibeye yer kalmaması, doğru bilinen yanlışların vatandaşlara anlatılması hususunda görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Sebahattin Turan, “Vatandaşlarımızı din konusunda aydınlatma görevimizi yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Samimi, sıcak, iyiliksever güzel insanımız her güzelliğe layık. Sazköylü vatandaşlarımızla buluştuk. Onlarla hasbihal ettik. Din konusunda yanlışa mahal bırakmamak adına merak edilenleri, bilinmeyenleri dilimiz döndüğünce anlattık. Faydalı bir program oldu. programımıza diğer köylerimizde de devam edeceğiz” dedi.