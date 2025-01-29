Kütahya’nın Gediz ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz günlerde istifasını sunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur için bir veda programı düzenlendi.

Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, ilçe millî eğitim şube müdürleri, birim şefleri, memurlar ve personel katıldı. Programda, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz’in eğitim camiasına hizmet etmiş olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade etti. Konuşmasında, bu vedanın bir bayrak değişimi olduğunu belirten Bahadur, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek haklarını helâl etmelerini istedi.

Programın sonunda, Gediz İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Murat İçel tarafından, Mahmut Bahadur’a hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Görev süresi boyunca ilçedeki eğitim alanında önemli katkılar sağlayan Mahmut Bahadur’a veda edilirken, programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrılan Bahadur bundan sonraki görevine öğretmen olarak devam edecek.