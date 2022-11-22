Törene, Serkan Orhan’ın ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve emniyet mensupları katıldı. Orhan’ın cenazesinin, memleketi Uşak Ortaköy’de toprağa verileceği öğrenildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Serkan Orhan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Kütahya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Serkan Orhan için tören düzenlendi.

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