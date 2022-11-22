Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 çocuk babası 47 yaşındaki Serkan Orhan yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 çocuk babası 47 yaşındaki Serkan Orhan yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kütahya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Serkan Orhan için tören düzenlendi.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Serkan Orhan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene, Serkan Orhan’ın ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve emniyet mensupları katıldı. Orhan’ın cenazesinin, memleketi Uşak Ortaköy’de toprağa verileceği öğrenildi.
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