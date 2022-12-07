Toplantı görüş, değerlendirme ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantıda alt komisyonlardaki gelişmeler, nehir havza yönetim planının takibi ile baraj işletme programları ve kuraklık kararları konuları görüşüldü.

Gediz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, ilgili kurum müdürleri ve heyet üyeleri katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen Gediz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısında nehir havza yönetim planının takibi ile baraj işletme programları ve kuraklık kararlarıyla ilgili konular görüşüldü.

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