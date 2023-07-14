Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü farklı kurslar açarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Yıl boyu 500 civarında kurs açan yaz döneminde ise 35 farklı bölümde kurs açan Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü son olarak yabancı sil öğrenmek isteyen vatandaşlar için A1 seviyesinde İngiliz kursu açacağını duyurdu.

Temmuz ayının son haftasında başlayacak İngilizce kursu için kayıt almaya başlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kayıtların 20 Temmuz’da sona ereceği bilgisi verildi.

Ağustos ayı sonunda sona erecek olan A1 İngilizce kursu Usta Öğretici Gürcan Kandemir tarafından verilecek ve 120 saat sürecek. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.