Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün, üniversiteye hazırlanan mezun veya açık öğretime devam eden gençlere yönelik hazırlık kursları meyvesini verdi. Orta öğretim mezunu öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) destekleme kurslarında yıl boyunca ücretsiz eğitim gördü. Burada, soruyu anlama, soruyu çözme ve ders noktasındaki noksanlarını ücretsiz bir şekilde tamamlayan öğrenciler, diledikleri üniversiteyi kazanmanın heyecanını yaşadı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün, üniversiteye hazırlanan mezun veya açık öğretime devam eden gençlere yönelik hazırlık kursları meyvesini verdi. Orta öğretim mezunu öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) destekleme kurslarında yıl boyunca ücretsiz eğitim gördü. Burada, soruyu anlama, soruyu çözme ve ders noktasındaki noksanlarını ücretsiz bir şekilde tamamlayan öğrenciler, diledikleri üniversiteyi kazanmanın heyecanını yaşadı.

Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan üniversiteye hazırlık YKS destek kurslarında eğitim gören orta öğretim mezunu yaklaşık 100 öğrencinin 67’i lisans ve önlisans düzeyinde çeşitli üniversitelere yerleşti.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üniversiteyi hazırlanan mezun ve açık öğretime devam eden gençlere üniversite hazırlık kurslarının yıl boyunca verildiğini kaydeden Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, “7 yıldır sürdürdüğümüz bu hizmet her geçen yıl katılım ve yerleştirme başarısını artırarak devam ediyor. Ücretsiz olarak verdiğimiz kursların öğrenci başarısını geleneksel hale getirdiğimiz bu gurur tablosunu bu yıl da Gediz halkıyla paylaşmak istedik” dedi.

Müdür Özyurt, “ 2021-2022 yılı kurslarımızda 10 sınıf açıldı. Kurslarımıza düzenli şekilde devam eden yaklaşık 100 kursiyerin 67 tanesi üniversiteye yerleşerek bizleri gururlandırdılar. Ayrıca 2022-2023 Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtlarımız 7 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız 05 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Katılmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler” dedi.

Müdür Özyurt, “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında geçen verimli bir eğitim sürecinin ardından bu tablonun oluşmasında katkıları bulunan ve kaliteli eğitimle nitelikli insan olarak yetişecek geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayatına dokunmamıza vesile olan, açılan kurslardan gençlerimizin ücretsiz şekilde faydalanması için her türlü çalışmayı yaparak bu güzel eğitim ortamını oluşturan devlet büyüklerimize, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan’ a ve desteklerini her zaman hissettiğimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, kursların eksiksiz olarak açılabilmesi için özveriyle çaba gösterip yıl boyunca ilgi ve tecrübeleriyle desteklerini sürdüren kurum idarî personeline, aktif olarak derslere katılan kurs öğretmenlerimiz ve onlara süreç boyunca tecrübe ve birikimleriyle destek olan kurumumuzun öğretmenlerine, öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görebilmesi için bina ve sınıflarımızı hazır hale getiren kurum yardımcı personeline, zorlu bir süreci pes etmeden, azimle tamamlayarak verimli bir eğitim öğretim ortamının oluşmasının parçası olmuş her bir öğrencimize, özetle bugün bu tablonun oluşması için katkı sağlamış görünen ve görünmeyen tüm mimarlarına teşekkür ederim” diye konuştu.