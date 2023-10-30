Kütahya’nın Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, EGEP Projesi kapsamında altın rozet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Altın Rozet ödülü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonunda yapılan ödül töreniyle Vali Musa Işın tarafından Kurum Müdürü Ali Arısoy’a verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy konuyla ilgili olarak, “Kütahya genelinde Altın Rozet ödülü alan 8 kurumdan biri Gediz Halk Eğitimi Merkezimiz oldu. Türkiye Yüzyılında belirlenen hedeflere ulaşmak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Altın Rozet Ödülü’nün kurumumuza kazandırılmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, öğrencilerimize teşekkür eder; ilçemize daha güzel hizmetler etme noktasında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.