Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından depremzedeler yararına Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nadir Akgün’ün şefliğinde gerçekleşen konser ücretli olmasına rağmen Gedizlilerden büyük ilgi gördü.

Nadir Akgün, Furkan Akyel, Mehmet Özdemir ve Fatih Öztürk’den oluşan müzik ekibi Türk Halk Müziği’nin en sevilen parçalarını seslendirdiler.

Konser sonrası bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, “6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde ülke olarak yaraları sarmak adına devlet ve millet el ele vererek hemen refleks gösterdi. Bizde Gediz Halk Eğitimi merkezi olarak Depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için kolilerce kıyafet ve uyku tulumu desteği sağladık. Değerli paydaşlarımızın desteği ile bugün gelirinin tamamının depremzede ailelere bağışlanacağı bir gece tertip ettik. Bu süreçte bizlere destek olan kaymakamımız Hakan Alkan’a, Gediz Belediye Başkan vekilimiz Hüseyin Tüysüz’e ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gediz Belediye Kültür Salonunda düzenlenen etkinliğe; Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan konserde sahne alan ekibe Kaymakam Alkan ve Başkan Vekili Tüysüz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.