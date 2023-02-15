Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde dikim seferberliği başlatıldı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde dikim seferberliği başlatıldı.

Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem bölgesindeki depremzedeler için vatandaşların desteği ile alınan kumaşlarla 17 usta öğretici tarafından uyku tulumu üretimine başladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için sürekli üretim yapan Gediz Halk Eğitim Merkezi adeta bir üretim merkezine döndü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Gediz Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için bere, atkı, eşofman takımı, eldiven, battaniye, sweatshirt hazırlamaya başladılar.

Merkezdeki usta öğreticiler son olarak uyku tulumu üretimine başladılar. Yardımsever vatandaşların katkıları ile temin edilen kumaşlar usta öğreticilerin özverili çalışmaları sayesinde tamamlanıp deprem bölgesine gönderilecek.

17 Şubat tarihine kadar sürekli üretim gerçekleştireceklerini söyleyen Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, “Depremzedelere destek olmak için Müdürlüğümüz bünyesinde açılan dikiş kurslarımızda usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve kumaş desteğinde bulunan yardımseverlerimizin katkılarıyla üretilen ürünlerimizi Cuma günü depremzedelere gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz.

Bu kısa sürede elimizden geldiğince daha fazla ürün hazırlamaya çabalıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak istiyoruz. Maddi ve manevi emek ve desteği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.