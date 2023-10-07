Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bölgenin en önemli yatırımlarından olan ve Gediz Belediyesini geleceğe taşıyacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin yüzde 80’i tamamlandı.

Gediz’i çevreci, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Tepepınar Köyü sınırları içinde mülkiyeti belediyemize ait toplam 68 bin 300 metrekarelik mera alanına kurulan, yaklaşık 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte elektrik üretebilen 2935 kWe (3407,04KWP)’lık Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) projesinin yüzde 80’i tamamlandı. Yapımı tamamlandığında belediyemize ciddi anlamda katkı sağlayacak olan projemiz ile hem temiz enerji üretmeyi hem de enerji giderlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacaktır” dedi.