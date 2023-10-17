Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muhipler Mahallesi Gediz Göleti savak gideri temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Akçadurak, “Gediz Göleti savak giderinde su akışına engel olan toprak birikintisi, otlar ve ağaç dalları iş makinaları ile temizleniyor. Bölge çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile sağlıklı bir şekilde sulama kanallarından faydalanması planlanıyor” dedi.

İncelemelere, belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.