Kütahya’nın Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevine vekâleten Mecit Pehlivan getirildi. Göreve başlamasının ardından Mecit Pehlivan, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Gediz’deki spor faaliyetlerini destekleyen antrenörler de eşlik etti.

Belediye Başkanı Necdet Akel, Mecit Pehlivan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisine ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz da Pehlivan’ın görevine başarılar dileyerek, “Gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar Gediz’in geleceği için çok önemli. Mecit Pehlivan ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, Mecit Pehlivan’ın vekâleten göreve getirilmesiyle önceki İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü emrine atandı.