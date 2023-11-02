Kütahya’nın Gediz ilçesinde Serdar Camii altında açılışı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi her geçen gün gençlerin ve öğrencilerin ilgi odağı oluyor.

Bu çerçevede Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fen Bilgisi Öğretmenleri Ebru İkbal Uçar eşliğinde Gençlik Merkezini ziyaret ederek merkezin çalışmaları hakkında bilgi edindiler.

Ayrıca merkez ziyaretinde Vaiz Hülya Budak tarafından “Gerçek Başarı” konulu moral motivasyon semineri gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın da katıldığı ziyarette din görevlileri İbrahim Çelik ve Ali Osman Kıymaz tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Müftü Turan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Burası öğrencilerimizin, gençlerimizin mekânı. Onlara her daim kapımız açık. İnşallah ileriki günlerde planlı programlı bir şekilde daha nitelikli etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.