Kütahya’nın Gediz ilçesinde Adnan Menderes Yaşam Merkezinde Mart ayında temeli atılan Gençlik Merkezi ve Tenis Kortunun yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gediz’de yaşayan gençlerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri sosyal alanda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri adına gençler için yapılan merkez inşaatının bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkında bulunan proje alanını ziyaret eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yapımına başlanan Gençlik Merkezi ve Tenis Kortunda incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Akçadurak, “İlçemizde yaşayan gençlerimiz için serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak Gençlik Merkezi ve Tenis Kortunda spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, gençlerimizin zamanını kıymetlendirecek bir tesisi daha Gediz’imize kazandırıyoruz. Gece gündüz demeden halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz var, oda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermektir” ifadelerini kullandı.