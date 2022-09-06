Kütahya’nın Gediz ilçesinde hızlı internet için en gelişmiş teknoloji olan fiber altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde hızlı internet için en gelişmiş teknoloji olan fiber altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde yüklenici firmalar tarafından ilçe mahallelerinde, yeni binalarda ve interneti olmayan binalar için internet ve alt yapı çalışmaları yapılıyor.

Gerçekleşen çalışmalar sonrası toplamda 1500 aboneye 4 kat daha hızlı 100 mhps,1cbps Fiber internet ulaşması amaçlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde sorumlu kurumun hizmet sahasında bulunan mevcut yerlerde fiber optik altyapı ağının daha kaliteli, verimli ve sistem standartlarına uygun bir şekilde çalıştırılması için fiber optik kablo çekimi ve fiber optik saha dolabı kurulumları için çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar esnasında vatandaşların gösterdikleri hassasiyet ve anlayış için teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Yapmış oldukları yatırımlar için Kütahya İl Müdürü Fatih Özgül ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum. Fiber internetin ulaşacağı İlçe merkezimizdeki abonelere hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.