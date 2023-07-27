Kütahya’nın Gediz ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri Yüksek öğretim Kurumları (YKS) sınavında geçtiğimiz yılın yerleştirme oranına göre büyük başarı elde etti.

Gediz Fen Lisesi, yerleştirme puan sıralamalarına göre ilk 5 binde 4 öğrenci, 5 bin-10 bin arasında 6 öğrenci, 10 bin-20 bin arasında 9 öğrenci, 20 bin-30 bin arası 8 öğrenci, 30 bin-35 bin arası 4 öğrenci yerleştirmesi ile geçtiğimiz yıla oranla büyük bir başarı oranı yakaladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Gediz Fen Lisesi Müdürü Ali Demiray, “Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında Okulumuz gururlu ve başarılı bir sezonu bitirdi. YKS’de elde ettiğimiz başarı ile geçtiğimiz yıla göre başarı farkı oluştu. Emeği geçen tüm öğretmenlerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başarı elde eden öğrencilerimizi de tebrik ederim. Başarıları daim olsun” dedi.