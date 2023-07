Kütahya’nın Gediz Fen Lisesi, yapay zeka teknolojisini yaz kurslarında kullanmaya başlayacak.

Online ödevlendirme, soru havuzu oluşturma, her an her yerde erişebilirlik ve gelişim takibi olarak 4 ana başlıkta yapay zeka teknolojisi kullanmayı planlayan Fen Lisesi bu sayede akademik başarı ve öğrenci gelişimine katkı sağlayacak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı boyunca 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerini her kademede akademik başarısını yapay zeka destekli yazılım ile sürdürülebilir program ile takip edecek.

Gediz Fen Lisesi yönetimi yazılım ile online ve basılı kaynak ödevlendirmelerinin öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığı ile yapıldıysa başarı oranı, ayrıca öğretmenin, rehberlik servisinin, okul idaresi ve veliler tarafından görülerek raporlanabilecek.

Belirli periyotlarla öğrencinin o güne kadar yaptığı ödevler, deneme sınavları, kazanım değerlendirme testleri, ünite değerlendirme testleri neticesinde belirlenen eksik kazanımlarına yönelik öğrenciye özel soru bankası oluşturulabilecek.

Öğrenciler verilen ödevleri veya kendi istedikleri konu veya kazanımlardan çözmek istedikleri sorulara, soru çözüm videolarına, animasyonlara ve konu anlatım videolarına her yerden ve her zaman ulaşarak eğitim ortamını dışarıya taşıyacak.

Son olarak öğrencilerin eksik olduğu kazanımlar tespit edilerek başarısını arttırmak için dijital ortamda ve basılı kaynaklardan ödevlendirmeler yaparak istatistiki veriler ışığında analizlerini gerçekleştirip gelişimleri son sınıfa kadar kontrol altında tutulacak.