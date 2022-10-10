Kütahya Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi, ’Belçika Hareketliliği’ni tamamladı.

Kütahya Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi, ’Belçika Hareketliliği’ni tamamladı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği projesinde ortak olan Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi Belçika’da bir hafta süreyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Hareketliliğe katılan Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Belçika’nın Gent şehrinde bulunan Sint-Franciscusinstituut okulu hakkında bilgi alarak okulun bölümleri gezildi. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke Flora Kilisesinde ortak okulun tüm öğrencilerinin katılımıyla her yıl 4 Ekim günü düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Gedizli öğrenciler hareketlilik çerçevesinde, Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi’nin tanıtımı, Kütahya’nın tanıtımı ve ülkemizin eğitim sistemi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Şehir gezisi de gerçekleştiren öğrenciler sırasıyla Gent şehrinde grafiti sokağı ve tarihi kale gezisi, Brugge şehrine kültürel gezi düzenlendi.

Proje temalarından birisi olan "Avrupa Birliği Vatandaşlığı" konusunda çalışmaları ve kültürel ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği başkenti olarak da gösterilen Belçika’nın başkenti Brüksel şehri de ziyaret edildi.

Proje ortak okulu olan Sint-Franciscus instituut SFI Melle okulunda derslere katılan Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğrenimi ve Eğitimde teknoloji kullanımına dair gözlemlerde bulundular. Ardından proje ekibine hareketlilik katılım sertifikaları verildi.

Belçika Erasmus proje hareketliliğine 2 öğretmen ve 6 öğrenci katıldı.