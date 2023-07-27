Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü araç alım satımlarında vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Gediz polisi yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi; “İnternet sitesi üzerinden aracın değeri piyasa değerinin altında ise, araç hakkında pazarlık yaptığınız kişi notere gelemeyeceğini, bir yakınını göndereceğini belirttiyse, araç bedelini, araç tescil sahibinden farklı bir kişinin hesabına gönderilmesi istendiyse, aracın pazarlığını yaptığınız kişi, aracın alım satımı için notere gittiğin kişiyle farklı bahaneler öne sürerek aracın bedelini konuşmamanızı istiyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz” denildi.

Vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Gediz Polisi, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi’ne bilgi verilmesini istedi.