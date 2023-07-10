Kütahya’nın Gediz ilçesinde Devlet Hastanesine 2 uzman doktorun atandığı bildirildi.

111.dönem mecburi hizmet kadrolarından ataması gerçekleştirilen Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Üroloji uzmanının yakın zamanda Gediz’de göreve başlayacağı öğrenildi.

Gediz Devlet hastanesini uzman hekimlerle güçlendirdiklerini belirten AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, “111. dönem mecburi hizmet kadrolarından Hastanemize 1 Kulak Burun Boğaz, 1 Ürolog doktorunun ataması yapıldı. Bunun dışında yakın zamanda pratisyen hekim ataması olacak. Ataması yapılan doktorlarımız en kısa zamanda göreve başlayacaklar. İlçemize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, İl Başkanımız Mustafa Önsay’a, Sayın Valimiz Ali Çelik’e, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir’e, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Gediz Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.