Başkan Erkan, “Bu genelge ile Gediz Devlet Hastanemizde ilk kez 26 uzman hekim kadrosu verildi. Hastanemizde uzman hekim eksiğinin giderilmesi konusunda büyük önem arz eden bu kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Gediz Devlet Hastanesi’ne ilk kez 26 uzman hekim kadrosu verildi.

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