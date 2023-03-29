Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Gediz Depreminin 53. yılında belediye tarafından Kahramanmaraş merkezli depremden tahliye edilerek ilçeye getirilen depremzedelere Ramazan paketi dağıtımı yapıldı.

Gediz Depreminin 53 yılında günün anısına Deprem bölgesinden gelen depremzedeleri ziyaret eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Akçadurak, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ilçemize tahliye edilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik.

28 Mart 1970 Gediz Depreminin 53. Yıldönümünde belediyemiz tarafından hazırlanan Ramazan ayına özel gıda paketlerini ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdı” dedi.

Başkan Akçadurak, “Bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan ayında, İlçemiz genelinde sosyal inceleme sonucu tespit edilen evlerde kalan depremzede ailelere gıda paketlerini evlerine kadar götürerek dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

28 Mart 1970 Gediz Depreminin 53. Yıldönümünde ve Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremde yaşamını yitirerek ebediyete intikal eden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Cenabı Allah’tan aziz Milletimize bu tür felaketleri bir daha yaşatmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.