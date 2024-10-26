Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde, Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktası olan 27 Ekim Çeltikçi Muharebesi’nde şehit düşen 84 Mehmetçiği anmak üzere anlamlı bir tören düzenlendi. Tören, Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği ile Çeltikçi köyü muhtarlığının ortak organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Tören, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak isteyen çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasıyla şehitlerimize rahmet dilendi. Açılış konuşmalarının ardından, araştırmacı yazar Süleyman Duman’ın da aralarında bulunduğu konuşmacılar, şehitlerimizin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anlattı.

Tören, genç nesillere milli mücadele ruhunun aşılanması ve şehitlerimizin unutulmaması adına önemli bir adım oldu.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Araştırma Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk de törende konuşarak dernek olarak yapılan tarihi araştırmalar ve bilgilendirmelerde bulundu.