Kütahya’nın Gediz ilçesinde 24 Ekim 1920 tarihinde Gediz Çeltikçi Köyündeki muharebeler esnasında şehit olanlar için anma programı düzenlendi.

Çeltikçi Köyü Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törene; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Müftüsü Sebahattin Turan, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Necdet Akel, İYİ parti İlçe Başkanı Alper İrikara, Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Adem Öztürk, Çeltikçi Köyü Muhtarı Ali Mutlu ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapılarak, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Adem Öztürk, “Gediz muharebelerinin yaşandığı Yunuslar köyü ve Çeltikçi köylerinde bulunan şehitlikleri ziyaret ettim. Çeltikçi köyünde 83 tane askerimizin defin olundukları yerde dualarımızla yâd ettik. Burada emeği geçen ve bu anma törenine katılan tüm herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin gençlerimizin milli mücadele yıllarını iyi anlayabilmeleri için her yıl tekrarlanmasını arzu ediyoruz. Şehitlerimiz için anıt mezarlar yapılması için uğraş veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara lokma ikramı yapıldı.