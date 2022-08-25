Kütahya’nın Gediz ilçesinde, ihtiyaç sahibi herkesin yanında maddi manevi yer alan Gediz Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği uygulamalar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, ihtiyaç sahibi herkesin yanında maddi manevi yer alan Gediz Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği uygulamalar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Gediz Belediyesi bünyesinde, sosyal belediyecilik çerçevesinde Psikolog Emine Aras tarafından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Temmuz ayından bu yana birçok kişiyle görüşen psikolog Emine Aras vatandaşlara psikolojik danışmanlık hizmeti gerçekleştirdi.

Son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunların atlatılması, bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Gediz Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye tüm hızıyla devam ediyor.

İnsan odaklı projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden, anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Gediz Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz psikolojik danışmanlık birimi; Aile Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Psikolojik Testler ve Ölçekler, Çocuk Ergen Danışmanlığı konularında hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Psikolog Emine Aras ise; “Çocuk ve ergenler için hazırlanan gelişim gözlem formları doğrultusunda bireysel çalışmalar yapılarak, çocukların büyüme sürecinde yaşadığı krizleri bir soruna değil fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda yetişkinler için de hayatın akışında ortaya çıkabilecek sorunlarla baş etmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek vermeyi hedefliyoruz. Sağlıklı birey kavramı, bedenen ve ruhen sağlıklı olmak anlamını taşıyor” diye konuştu.

Gediz Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Psikolog-Aile Danışmanı Emine Aras, desteğe ihtiyacı olan tüm Gediz halkını bekliyor.

Psikologdan destek almak isteyen vatandaşlar, Gediz Belediyesi’ni 444 6 439 nolu telefondan ulaşarak veya şahsen Belediye Hizmet Binası Beyaz Masadan hafta içi günlerde randevu oluşturabilme imkanı sağlanıyor.