Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında "Genel/Mesleki ve Teknik" alanlarda kurslar düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını belirttiler. Protokol çerçevesinde, Gediz’deki gençler ve halkın daha nitelikli eğitim alabilmesi için çeşitli kurslar düzenlenecek. Bu kurslar arasında, genel eğitim alanlarının yanı sıra mesleki ve teknik eğitimlere de yer verilecek.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, protokolün ardından yaptığı açıklamada, “Eğitim, her şeyin temelidir. Hem genel hem de mesleki alanlarda insanlara yeni yetkinlikler kazandırmak, onları geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlamak için bu işbirliğini büyük bir mutlulukla başlatıyoruz. Belediye olarak, eğitim alanındaki her türlü projeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy’a teşekkür ediyorum” dedi.