Kütahya Valiliği öncülüğünde, İzmir Bostanlı Pazar Fuar alanında Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından organize edilen "Kütahya Tanıtım Günleri" programı çerçevesinde Gediz Belediyesi fuar alanında yerini aldı.
Kütahya Valiliği öncülüğünde, İzmir Bostanlı Pazar Fuar alanında Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından organize edilen "Kütahya Tanıtım Günleri" programı çerçevesinde Gediz Belediyesi fuar alanında yerini aldı.
28-31 Ekim tarihlerinde Gediz Belediyesi olarak tanıtım günlerinde İlçenin tarih, kültür ve turizm zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açıldı.
İzmir Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar Fuar Alanında Kütahya Tanıtım günleri etkinleri içerisinde 30 Ekim Pazar günü saat 13:00’de Gediz Belediyesi Mehter Takımı sahne alacağı bildirildi.
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