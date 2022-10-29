28-31 Ekim tarihlerinde Gediz Belediyesi olarak tanıtım günlerinde İlçenin tarih, kültür ve turizm zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açıldı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, İzmir Bostanlı Pazar Fuar alanında Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından organize edilen "Kütahya Tanıtım Günleri" programı çerçevesinde Gediz Belediyesi fuar alanında yerini aldı.

Kütahya’da hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirme toplantısı

Kütahya’da hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirme toplantısı

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