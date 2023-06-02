Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, hacca uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan ilk hacı kafilesinde yer alan Başkan Akçadurak ve beraber hacca gidecek Gedizli vatandaşlar Ulu Camii önünden düzenlenen törenle uğurlandılar.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama töreninde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan duasının ardından ilahiler eşliğinde hacı adayları yakınları ile vedalaştı.

Kutsal topraklara gitmenin kendilerine de nasip olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu ibadeti yerine getirmek isteyen tüm din kardeşlerimize de Rabbim nasip etsin. Çok mutluyuz. Mübarek beldelerde ülkemiz için şehrimiz için dua etme fırsatı versin Rabbimiz. İnşallah sağ salim gidip geliriz” dedi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ise, “Bu sene Gediz’den 110 vatandaşımız hac görevini yerine getirecek. Bugün Belediye Başkanımız ile birlikte ilk hac kafilemizi uğurluyoruz. Her yönüyle büyük bir ibadet olan hac vazifesi Allah’a saygının ve ibadetin doruğa ulaştığı eşsiz bir ibadet” dedi.

Turan, “Her şeyden önce bu bir nasip işi, Rabbim en azından oranın aşkıyla, niyetiyle yanıp tutuşabilmeyi nasip etsin. Allah kardeşlikten, sevginden ve huzurdan bizleri ayırmasın. Allah Hacca gidecek kardeşlerimizin ibadetlerini kabul buyursun” ifadelerini kullandı.