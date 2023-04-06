Kütahya’nın Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Erasmus projesi çerçevesinde gittikleri Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki programlarını tamamladılar.

Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students isimli sağlıklı yaşam ve spor konulu KA 229 projesinin 5. Hareketliliğini Sırbistan’ın Belgrad şehrine gerçekleştiren Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Rudger Boskoviç Okulunda proje ile ilgili çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

Gedizli öğrenciler Rudger Boskoviç Okulunda kültürel sunum gerçekleştirdi. Ayrıca voleybol, basketbol, futsal, badminton, gibi çeşitli sportif faaliyetlerini yanı sıra kültürel ziyaretler de gerçekleştirdi.

Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy’u makamında ziyaret eden Atatürk Ortaokulu öğrencileri öğrencilerimiz Aziz Sava tapınağını , Kripto (yer altı kilisesi)ni , Nikola Tesla Müzesini gezdiler, Teslanın hayatını öğrenip icat prototiplerini deneylerle gözlemlediler, Şehir merkezi yürüyüş turu ile Sprish Vladaea caddesi , Terazije meydanı, Knez Mihajlova caddedi, Cumhuriyet meydanı, Kalemegdan parkı ve Tasmajdan parkını keşfettiler.

Proje hareketliliğine Proje Koordinatörü Ebru Apaydın ile Okul Müdürü Mehmet Aydın ve 5 öğrenci katıldı.