Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu ‘Erasmus’ proje ekibi İspanya’ya gitti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu ‘Erasmus’ proje ekibi İspanya’ya gitti

Gediz Atatürk Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı, M 2020-1-ES01-KA229-081709_4 nolu ve Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projesinin üçüncü toplantısı İspanya’nın Bilbao şehrinde 17-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

İspanya’da düzenlenecek olan hareketliliğe Atatürk Ortaokulundan 2 öğretmen ve 5 öğrenci katılacak. Öğretmen ve öğrenciler proje çerçevesinde İspanyol ailelerde konaklayacaklar ve proje temalarından olan sörf, kürek, golf, jai alai gibi farklı spor dallarını deneyimleyecekler.