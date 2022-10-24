İspanya’daki proje ekibi sörf ve jai alai sporunu deneyimi de kazandılar.

Hareketlilik süresince Zugastieta’ya teleferik, maden kasabasına kolay yürüyüş turu, Meaztegı Golf Club’da öğrenciler için golf eğitimi deneyimleyen okul öğrencileri, Sotera Kürek Kulübü ile beraber kürek sporu denediler, Santurtzi limanında yürüdüler.

Erasmus+ Okul Ortaklıkları çerçevesinde yürütülen Erasmus KA229 projesinin 3.hareketliliği olan İspanya hareketliliği, 5 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan proje ekibinin katılımıyla 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında İspanya’da düzenlendi.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ’İspanya Hareketliliği’ni tamamladı.

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