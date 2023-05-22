Erasmus projesi için Bulgaristan’a giden Atatürk Ortaokulu öğrencileri hareketliliklerini tamamlayarak Gediz’e döndü.

Bulgaristan’ın Vidin şehrinde 1 hafta boyunca Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Student etkinlikleri çerçevesinde çeşitli projelere katılan Gedizli ekip uzun bir otobüs yolculuğu sonrası Gediz’e döndü.

İspanya, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı proje çerçevesinde öğrenciler buz kırma oyunları, broşür atölyesi, spor size ne öğretir, dans bir spordur, antrenmana odaklanma zamanı, halk oyunları ile güç, yeni teknolojilere ara verin gibi etkinliklere katıldılar.

Ayrıca Gedizli öğrenciler Bulgaristan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, Ledenika Mağarası, Vrachanski Balkan Tabiat Parkı, Beleogradçik kayalıkları gibi turistik mekanları gezdiler.