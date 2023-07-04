Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 3 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’da sona erecek olan LGS tercihleri nedeniyle Gediz’in tek Proje Okulu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yeni öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.

2022-20023 yılında fen ve sosyal bilimler proje okulu olarak kabul edilen okul önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 30 öğrenciye kapılarını açacak.

2023-2024 yılında ilk kez uygulamaya başlayacak okulda 30 kişilik sınıfta fen ve sosyal bilimler lisesi programları uygulanırken, diğer sınıflarda ise normal müfredat devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Cafer Ece, “Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılında hayata geçirdiği uygulama ile ülkemizde bazı okullar proje okuluna dönüştürüldü. Fen, Anadolu ve İmam Hatip lisesi olarak devam eden bazı okullarımız proje okulu olarak seçildi. Sınavla öğrenci alan bu okulların arasına 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzda katıldı. Tercih dönemi başladı. Biz de bu sene proje okulu olarak 30 öğrenci alacağız” dedi.

Okullarının tam donanımlı okul ve proje okulu olduğuna dikkat çeken Ece, “Yüzde 10’luk dilime giren öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz kayak ve yüzme kursları, zengin sosyokültürel faaliyetler, Erasmus+ projeleri, bilim fuarları projeleri gerçekleştireceğiz. Fiziki imkânlar açısından geniş ve ferah ortam sunan okulumuzda konforlu pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane gibi eğitim ortamlarında hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.