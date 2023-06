Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent İlk ve Ortaokulu Müdürü Okan Karaca ve İngilzce Öğretmeni Fırat Mıdık hazırlamış oldukları eTwinning projeleri ile Avrupa kalite ödülü aldılar.

2022-203 yılı eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite etiketleri çerçevesinde Okul Müdürü Okan Karaca “Generation Z Leaves Marks on the Future With Projects” İngilizce Öğretmeni Fırat Mıdık ise “Water Literates of The Future” projesi ile Avrupa Kalite Ödülü aldılar.

eTwinning projelerinin, öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere eğitimin tüm aktörlerine uluslararası tecrübe kazandırdığını belirten Okul Müdürü Okan Karaca, “eTwinning katılımcıların AB projeleri içerisinde yer almalarını, yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerini, eğitim dünyasındaki yeni yaklaşımları paylaşmalarını ve daha iyi eğitim öğretim becerileri geliştirmelerini hedefleniyor.Okulumuzda eTwinning portalına kayıt olan öğretmen ve uygulanan aktif proje sayısı gün geçtikçe artmakta. Bizler de hazırlamış olduğumuz projelerle bu ödülü almaya hak kazandık. Kendi adımıza ve okulumuz adına mutlu olduk.2005 yılında Avrupa Komisyonu Öğrenme Programı’nın ana hareketi olarak başlatılan eTwinning organizasyonu, 2009 yılından bu yana ülkemizde de aktif olarak kullanılmakta. Avrupa ülkelerindeki okullardaki öğrencilerin ortak çalışmalar yürüttükleri programa Türkiye’deki okullarda öğretmen ve öğrenciler de yaptıkları çalışmalarla katılabiliyorlar. Ülkemizde de eTwinning projeleri Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ’eTwinning Ulusal Destek Servisi’ koordinasyonunda yürütülüyor” şeklinde konuştu.