Kütahya Valiliği himayesinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Gediz Altınkent Ortaokulu Altın Rozet ile ödüllendirildi.

Altın rozet alan 30 okul içerisinde yer almayı başaran Altınkent Ortaokulu, Gediz’de ilgili proje ile ödüllendirilen tek okul oldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan EGEP projesinin genel amacı, ilimizdeki eğitim kurumlarının gelişen eğitim şartlarına adaptasyonunu sağlamak ve gelişimlerini sürdürmelerine katkı sunmak olduğunu ifade eden Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) ile bizlerde okul olarak Akademik Başarıyı Arttırma, Mesleki-Kurumsal Gelişim, Bilim ve Hekim Sinan Temalı Faaliyetler, kurumlarla işbirliği, yönetim ve iletişim, okul dışı eğitim alanlarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında birbirinden güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm etkinliklere öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi dahil etmeye çalıştık. Ekip çalışmasıyla yıl boyunca yürüttüğümüz bu faaliyetler akademik başarımıza, okul iklimine ve okul kültürüne olumlu yansımaları oldu. Birlikte özveri ile çalışıp bu ödülü okulumuza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Altınkent İlkokulu-Ortaokulu eğitim yöneticileri ve öğretmenleri olarak en büyük güçlerinin etkili iletişim, İş birliği ve paylaşım olduğunu söyleyen Okul Müdürü Okan Karaca, “Okulumuzda mevcut güçlü ekip ruhu sayesinde başarı kaçınılmaz oluyor. Velilerimizin okula olan güveni ve desteği her geçen gün artıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına öğretmenlerimizin yapmış olduğu destekleyici çalışmalar sayesinde akademik başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ulusal ve Uluslararası projeler (eTwinning, Erasmus+) sayesinde okulumuz Avrupa çapında görünürlüğü artan örnek okul statüsüne girdi. Her yıl sosyal, kültürel, sportif ve toplumsal alanlarda farklı etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altın rozetin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.