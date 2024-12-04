Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Altınkent Ortaokulu, yeni bir Erasmus+ projesi kapsamında uluslararası bir başarıya daha imza attı.

2024 Mart Round-1 döneminde Fransa Ulusal Ajansına sunulan, Fransa, Belçika, İtalya ve Türkiye ortaklığındaki “DMW-Digital Math Workshop” isimli Erasmus+ KA210 SCH projesinin ilk hareketliliği Belçika’nın Brugge kentinde gerçekleştirildi.

Proje, ev sahibi Belçikalı dernek Eekhout Akademi tarafından düzenlendi ve her ortak ülkeden iki öğretmenin katılımıyla tamamlandı. Proje hakkında bilgi veren Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, dijital teknolojilerin matematik öğretimine entegrasyonuyla eğitim ortamlarını daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Karaca, "Projenin amacı, öğrencilerde matematik kaygısını azaltmak, matematik dersini sevdirmek ve başarıyı artırmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Proje iletişim sorumlusu İngilizce öğretmeni Abdullah Işık ise hareketlilik kapsamında farklı branşlardan iki öğretmenin Brugge’de eğitimlere katıldığını ifade etti. Hafta boyunca yapay zeka tabanlı matematik uygulamalarının derslere entegrasyonu üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Işık, bazı popüler uygulamaların kullanımı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Ayrıca bu uygulamaların müfredatla uyumlu örnek ders planları hazırlandı. Ev sahibi okulda derslere katılarak Belçikalı öğretmenlerin teknoloji kullanım standartlarını gözlemleme ve akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini inceleme imkânı bulduk. Bunun yanı sıra protokol ziyaretleriyle Belçika kültürü hakkında da bilgi edindik" dedi.

Proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere, Eekhout Akademi kurum müdürü tarafından katılım sertifikaları takdim edildi. Projenin ikinci hareketliliği, Mart 2025’te İtalya’nın Laterza kentinde gerçekleştirilecek. Bu hareketlilikte öğretmenler ve öğrenciler, matematik öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamalarını tanıma fırsatı bulacak.