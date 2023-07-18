Kütahya’nın Gediz ilçesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesinin 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’nda bu sene başlayacağı bildirildi.

2023-2024 yılı eğitim-öğretim dönemi için müracaat eden ve yeterlikleri tespit edilen kız öğrenciler 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim alırken ayrıca Gediz Havva Ana Kız Kur’an Kursu’nda da hafızlığa devam edecekler.

Gediz Müftülüğü tarafından yürütülecek proje ile öğrenciler hem okullarına devam edecekler hem de hafızlıklarını tamamlayabilecekler. Projede yer alacak öğrenciler bin liralık burs imkânından da faydalanabilecekler.