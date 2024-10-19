Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Uşak Valisi Naci Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uşak’ın Eşme ilçesinde 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan, sektörünün lider firmalarından olan Gedik Piliç’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Uşak Valisi Naci Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Osman Gedik’e Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik de eşlik etti.

Eylül ayında Uşak valiliği görevini devralan Vali Aktaş, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.