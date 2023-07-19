Türkiye kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç’in sponsoru olduğu Borusan Otomotiv Motorsport, İtalya’da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayak yarışlarında 1’inci olarak İstiklal Marşı’nı okuttu.

Gedik Piliç’in sponsoru olduğu Borusan Otomotiv Motorsport, İtalya’da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayak yarışlarından birinci oldu. Takımda yer alan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik ve Enzo Joulie ikilisinin de zorlu hava koşullarına rağmen 4. sırada bitirdiği yarışın şampiyonları Berkay Besler ve Tom Edgar, Türk bayrağını göndere çektirip, İtalya’da İstiklal Marşı okuttu.

Elde ettikleri başarıyla Türkiye’yi gururlandıran Borusan Otomotiv Motorsport pilotlarını kutlayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Gedik Piliç olarak sponsoru olduğumuz Borusan Otomotiv Motorsport İtalya’nın motor sporları efsanesi pisti Misano’da gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 4. ayak yarışlarından birincilikle dönüyor. Zorlu hava şartları ve rakiplerine rağmen pilotlar başarılı sonuçlara imza attı. Yağız Gedik ve Enzo Joulie ikilisi 15. sırada başladıkları yarışı 4. sırada bitirmeyi başarırken, Berkay Besler ve Tom Edgar pazar gününü birinci tamamladı. Türk bayrağını göndere çektirip İtalya’da İstiklal Marşı okuttu. Borusan Otomotiv Motorsport pilotlarını ve ekibini tebrik eder önümüzdeki yarışlar için bol şans dileriz” dedi.