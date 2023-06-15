Kanatlı sektöründeki ihracat başarısıyla 2022 yılının Ege şampiyonu olan Gedik Piliç, son teknolojiyle donatılmış tesislerinin kapısını İstanbul PERDER üyelerine açtı. Sattıkları ürünün üretim aşamalarını gözleriyle gören yerel zincir market sahipleri, Gedik Piliç’in son teknolojiyle donatılmış tesislerine hayran kaldı.

Kanatlı sektörünün lider ve öncü markası Gedik Piliç, İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyeleri ve Marmara bölgesinde faaliyet gösteren yerel zincir market sahiplerini ağırladı. Gedik Piliç’in ev sahipliğindeki programa katılan İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, PERDER üyeleri ve market sahipleri, firmanın Uşak’ın Eşme ilçesindeki tesislerinde Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik ile Gedik Piliç Yurtiçi Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müdürü Nihat Özbey tarafından karşılandı.

Rafet Şef, Gedik Piliç ürünleriyle lezzet şovu yaptı

MasterChef Türkiye 2020 programına konuk jüri üyesi olarak katılan ve farklı televizyon kanallarında sunduğu yemek programları büyük beğeni toplayan Şef Rafet İnce, konuk satıcılara Gedik Piliç’in helal kesim ürünleriyle lezzet şovu yaptı. Rafet Şefin hazırladığı birbirinden lezzetli tavuk yemeklerinin tadına bakan konuklar, programın son bölümünde Gedik Piliç’in dünyadaki son teknolojiyle donatılmış tesislerini gezdi. Marketlerinde sattıkları ürünün üretim aşamalarını kendi gözleriyle yerinde görüp yetkililerden bilgi alan market sahipleri, Gedik Piliç’in üretimde sağladığı hijyen ortamı ve teknolojiye hayran kaldı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ile Gedik Piliç Yurtiçi Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müdürü Nihat Özbey’in konuklarına firma, üretim teknolojileri ve tavukçuluk sektörü hakkında bilgiler verdiği program, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

“Satıcılar olarak Gedik Piliç’in başarılarıyla gurur duyuyoruz”

Biz İstanbul’un yerel perakendecileri olarak ara ara böyle köklü ve sektörün güzide firmalarını ziyaret ediyoruz. Bugün de kanatlı sektörünün önemli markalarından olan Gedik Piliç’te olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Türkiye vatandaşı olarak, Gedik Piliç’in tesisleri gördükten sonra çok gururlandık. Bu bölgeden bakıldığı zaman Gedik Piliç, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan, istihdamda değer oluşturan köklü bir marka. Fabrikayı ve tesisleri gezerken de son derece ileri teknolojinin kullanıldığını gördük. Gedik Piliç gerek ileri işlenmiş ürünlerde gerekse taze ürünlerde dünyanın en ileri teknolojisini kullanılıyor. Ülkemizin piliç üretiminde hem daha verimli, hem doğru bir biçimde bütün şartlar yerine getirilerek, kümesten başlayıp üretici ve tüketiciye kadar çok ciddi bir sinerji oluşturulmuş. Sağlanan bu birliktelik ekosisteme de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Gedik Piliç, başarısını piliç sektöründe ihracat lideri olarak ispatlamış bir kuruluşumuz. Bu da bizi ayrıyeten gururlandırıyor. Biz İstanbul yerel perakendecileri ve PERDER olarak bu tür markalarımıza iş birliktelikleri kurmayı çok arzuluyoruz. Hep beraber bu ülkede yaşayıp, bu ülkeye değer katmak açısından önemli vazifelerimiz olduğu inancı içerisindeyiz” dedi.

“İç pazara büyük önem veriyoruz”

Ziyaretleri için İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, PERDER üyeleri ve İstanbul yerel zincir market sahiplerine teşekkür eden Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ise “PERDER Başkanımız, PERDER üyeleri ve market sahipleri bizim değerli müşterilerimiz. Herkes ürettiğini önce kendisi yemesi lazım ki daha güvenilir üretim yaptığını göstersin. Biz Gedik Piliç olarak kurulduğumuz günden bu yana ‘Kendi yemediğimizi, üretmiyoruz’ misyonundan taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada olan işletme ve market sahiplerini, sattıkları ürünü görsünler, hangi şartlarda üretildiğini öğrensinler diyerek buraya davet ettik. Faruk bey sağ olsun bizleri kırmadı ve market sahiplerini buraya getirdi. Biz de üretimimizi şeffaflıkla gösterdik. Gedik Piliç olarak kanatlı sektörünün ihracat şampiyonu bir markayız ama bizim için iç pazarda çok önemli. ‘En iyi tarla, eve yakın olan tarla’ derler. Bu yüzden en iyi pazar da bizim için iç pazar. Gedik Piliç olarak ihracata önem veriyoruz ama önceliğimiz her zaman iç pazarımız” diye konuştu.