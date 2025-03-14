Gedik Piliç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı "Kadın Eliyle Toprağa Kök Salıyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl dördüncü kez Anadolu kadınının üretimine katkı sağladığı 50 bin kızılçam ve karaçam tohumunu doğaya bırakıyor.

Geleneksel hale gelen tohum etkinliğini sürdüren Gedik Piliç, ormanlaştırılması gereken ve ulaşılması zor alanlara ecoDrone yöntemiyle tohum atışı yaparak gerçekleştirdiği projede Anadolu kadınının üretimine katkı sağladığı tohumlarla ormanlaştırmanın artmasına destek olmaya devam ediyor.

Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, yaptığı açıklamada; "Gedik Piliç olarak sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde bu yıl da 8 Mart’ta doğa için emek veren kadınların ellerinden toprağa kök salıyoruz. Küresel iklim krizine karşı inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan ecording ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle 8 Mart Kadınlar Günü’nü daha anlamlı hale getirmek istedik. İklim krizi yüzünden ekonomik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilenen Anadolu kadınının üretimine katkı sağladığı 50 bin kızılçam ve karaçam tohumunu doğaya bırakarak, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil bir Türkiye için ormanlaştırmanın artmasına kadın eli ile destek oluyoruz" dedi.

Gedik Piliç’in "Kadın Eliyle Toprağa Kök Salıyoruz" temalı tohum atma aktivitesi 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.