Gedik Piliç, Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansında yerini aldı. Firmanın E-Ticaret ve Pazarlama Müdürü Nihat Özbey, İSO 500 sıralamasında 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir marka olduklarını söyleyerek, “İSO 500 sıralamasında da 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir markayız” dedi.

Gedik Piliç, Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansında yerini aldı. Firmanın E-Ticaret ve Pazarlama Müdürü Nihat Özbey, İSO 500 sıralamasında 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir marka olduklarını söyleyerek, “İSO 500 sıralamasında da 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir markayız” dedi.

Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı Haliç Kongre Merkezinde başladı. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen organizasyona birçok firma katılırken, ilginin son derece yoğun olduğu görüldü. Organizasyonun sponsorlarından olan Gedik Piliç de stant açarak konferanstaki yerini aldı. Yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Gedik Piliç’in E-Ticaret ve Pazarlama Müdürü Nihat Özbey, firma olarak gerçekleştirdikleri projelerden ve inovatif çalışmalardan bahsetti. Özbey, İSO 500 sıralamasında da 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir marka olduklarını ve bu yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştireceklerini söyledi.

“İSO 500 sıralamasında da 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir markayız”

Gedik Piliç firmasından bahseden Nihat Özbey, “Gedik firması 1968 yılında Halil Gedik tarafından kurulmuş. Eşme Uşak’ta tesisimiz var. İki tane piliç eti kesimhanesi, bir tane ileri işlem fabrikası olmak üzere üç tane fabrikayla, yaklaşık 200 bin metrekare alanda üretim faaliyetlerini sürdüren bir marka. Günlük 400 bin adet tavuk kesiyoruz ve aylık yaklaşık 220 bin piliç eti, 30 bin ton da ileri işlem ürünlerini üretip 100’e yakın yurtiçi bayimizde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yaklaşık bin araçlık filo ile Türkiye’de 100 bin noktaya ürünlerimizi taşıyoruz. Aynı zamanda bu yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştireceğiz. Keza yurtiçinde 200 milyon dolar satışımızla sektörde 300 milyon dolarlık bir markayız. İSO 500 sıralamasında da 168’inci sırada olan Türkiye’nin gururu bir markayız” dedi.

İki yeni inovatif ürün yakında raflarda

Firma olarak ar-ge ve inovasyon çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Özbey, “Özellikle pandemi ile pratik ürünlere, pişmiş ürünlere yoğun bir talep başladı. Biz de sektörün öncü bir markası olarak bu alanda ciddi yatırımlar yaptık. Aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Bakanlığının onaylı entegresiyiz, AR-GE merkeziyiz. Aynı zamanda üniversiteden değerli hocalarımızın katkısıyla burada 10’a yakın inovatif ürün gerçekleştirdik. Bunun gerek yurtdışı gerek yurtiçi patent başvurularını da bitirmiş durumdayız. 4-5 tanesini yetiştirebilirsek bu yıl, geri kalanını yeni yılın ilk çeyreğinde tüketicilerimizle buluşturacağız. İki tanesi bir haftaya kadar raflarda olacağı için çok sır sayılmaz. Özellikle ‘Ege gevrek’ ve ‘Çıtır gevrek’ isimli iki markamız 1 aya kadar tüketicilerimizle buluşmuş olacak. Geri kalan 8 ürün hazırlık çalışmasında olduğu için çok bahsetmeyeyim ama tüketicilerin damak lezzetine uygun, tamamen farklı, çok çeşitli damak lezzetlerine hitap eden, sektörde alternatifi olmayan ürünler geliştiriyoruz. Çünkü inovasyonun özünde bu var, fark oluşturmak” diye konuştu.

“En etkin markalardan bir tanesiyiz”

Fuarın önemi hakkında da konuşan Özbey, “Bu fuar bizim için çok önemli. Çünkü turizm sektöründe özellikle Akdeniz ve Ege başta olmak üzere, otel restoran grubunda en etkin markalardan bir tanesiyiz. Bu fuar da çok profesyonel kurgulanmış bir fuar. Burada sektörün profesyonelleri buluşuyor. Dünya ve Türk mutfağının ünlü şefleri marifetlerini gösterip yarışmalar yapıyor. Profesyonel tarafta da üreticilerle tüketicilerin bir buluşma noktası. O anlamda gastronomi fuarı bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.