UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir projeye daha imza atan Gedik Piliç, “8 Mart’ta toprağa kadın eliyle kök salıyoruz” sloganıyla, 50 bin kızılçam tohumunu doğayla buluşturdu.

UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir projeye daha imza atan Gedik Piliç, “8 Mart’ta toprağa kadın eliyle kök salıyoruz” sloganıyla, 50 bin kızılçam tohumunu doğayla buluşturdu.

Kanatlı sektöründe birçok yeniliğe imza atarak öncü rol oynayan Gedik Piliç, ihracat ve üretimde yakaladığı başarının yanı sıra Uşak, Ege Bölgesi ve Türkiye için yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce tohumu kadın eliyle toprakla buluşturan Gedik Piliç’in “8 Mart’ta toprağa kadın eliyle kök salıyoruz” sloganıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgiler veren Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Gedik Piliç olarak senelerdir uyguladığımız sürdürebilirlik politikalarıyla somut adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün de Anadolu kadınının üretimine katkı sağladığı 50 bin kızılçam tohumunu doğaya bırakıyor, toprağa borcumuzu ödüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.