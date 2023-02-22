Kanatlı sektöründeki ihracat başarısıyla 2022 yılının Ege şampiyonu olan Gedik Piliç, 4’üncü aile buluşmasını Kıbrıs’ta gerçekleştirdi. 2023 yılı hedeflerinin belirlendiği buluşmada, 5 ila 25’inci yıllarını dolduran bayiler plaketle onurlandırıldı.

Kanatlı sektöründeki ihracat başarısıyla 2022 yılının Ege şampiyonu olan Gedik Piliç, 4’üncü aile buluşmasını Kıbrıs’ta gerçekleştirdi. 2023 yılı hedeflerinin belirlendiği buluşmada, 5 ila 25’inci yıllarını dolduran bayiler plaketle onurlandırıldı.

Kanatlı sektörünün lider ve öncü markası Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş., Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayileriyle bir araya geldi. 2022 yılında gerçekleştirdiği 137 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nde kanatlı sektörünün şampiyonu olan Gedik Piliç’in 4. Bayi Buluşması, Kıbrıs’ta geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Anadolu’nun her bir köşesinden buluşmaya katılan iş ortaklarına teşekkür eden Gedik Piliç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müdürü Nihat Özbey, Gedik Piliç’in bugünlere gelmesinde bayi katkısının çok büyük olduğunu söyledi. Gedik Piliç’i başarılara yolculuk yapan kocaman bir aile olarak nitelendiren Özbey, “2020 yılının Mart ayında pandemiyle birlikte başlayan olumsuzluklar sağlığımızın yanı sıra hiç şüphesiz ki sosyo ekonomik anlamda da hepimizin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Bu beklenmedik durum hepimizde ister istemez her alanda gelecek kaygısı oluşturdu. Tüm dünyada üretime ara verilmesi, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, artan enerji maliyetleri ve ani gelişen kur hareketi ve Türk lirasındaki yüksek değer kaybı, beraberinde yüksek enflasyonu getirerek satın alma talebinde kırılmalar yaşadık. Geçtiğimiz yıl tam da kurtulduk derken, bu seferde malum Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Tabi bu da maalesef yine tedarik zincirini ve tahıl ulaşımını, enerji ulaşımını tetikleyerek birçok ülkede olduğu gibi bizde de ekonomik olumsuzluklara yol açtı. Türk insanı olarak daha önceki küresel ve ulusal kriz atmosferinde yaşadığımız süreçler ve normalleşme için en zor şartlarda dahi ortaya koyduğumuz çabalar, çalışkanlığımız ve hiç bitmeyen azmimizle bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonraki süreçte de hep birlikte bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyoruz” dedi.

“2023 hedefimiz aylık 3 bin ton satış yapmak”

Gedik Piliç’in geride kalan 2 yıla 2 önemli büyük başarı sığdırmayı başardığına işaret eden Nihat Özbey, “Üst üste ihracatta 2 şampiyonluğu yakaladık. Bir önceki yıl Ege Bölgesinin birincisi, Türkiye’nin ikincisi iken, 2022 yılı sonu itibariyle ihracatta sektör şampiyonu olduk ve ödüllerimiz aldık. Ayrıca bir önceki yıla göre tam 45 basamak yükselerek Türkiye’nin ilk 500 Sanayi devi sıralamasında 168. Sıraya yükseldik 2022 sonuçlarına göre de tahmini olarak ilk 100 firmaya yakın bir yerde yer alacağız gibi gözüküyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tablo gerçekten çok büyük bir alkışı hak ediyor. 2022 yılında bu başarılarla da taçlandırarak hem taze piliç hem de ileri işlenmiş kategorisinde hedeflerimizi gerçekleştirdik ve 2023 yılı hedeflerimizi belirledik. Üretimimizi yüzde 100 tam dikey entegrasyonla, üstün hijyen ve uluslararası kalite standartlarına göre taze piliç eti kategorisinde günlük 400 bin tavuk kesim sayısı ile gerçekleştiriyoruz. İleri işlenmiş, pişmiş pratik ürün kategorisinde ise aylık 2 bin ton satış yapıyoruz. Pandemi ile başlayan bu kategorideki tüketici ve pazar talebi nedeniyle 2023 yılında satışlarımızı 3 bin ton, 2025 yılında ise 7 bin ton seviyelerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“2025 yılına kadar 200 bin noktaya ulaşmayı hedefliyoruz”

Gedik Piliç olarak Türkiye’nin 7 bölgesinde pazarlamanın en önemli 4 saç ayağı olan ürün geliştirme, fiyat konumlandırması, reklam tanıtım promosyon ve dağıtım süreçlerinin titizlikle takip edildiği bir organizasyon kurduklarının altını çizen Özbey, şu bilgileri paylaştı:

“Sistemin içinde 52 siz değerli iş ortağımız olan bayilerimiz, 26 kurumsal büyük müşteriler ve 55 tane de ulusal yerel market zincirler var. Uluslararası araştırma şirketi verilerine göre, Türkiye’de tavuk ve tavuk ürünlerinin satıldığı nokta uzayı var. Biz Gedik Piliç olarak ana omurgasını sizlerin oluşturduğu yaklaşık 1000 kişilik satış ekibi, 1200 araçlık dağıtım filosu ile ürünlerimizi global araştırma şirketlerinin verilerine göre Türkiye’de 100 bin noktaya taşıyoruz. Ancak 2023’te hedefimiz 150 bin ve 2025 yılına kadar ise 200 bin noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Çizgi üstü reklam tanırım çalışmalarının başarıya ulaşması için ve sağlıklı bir marka yaşam süreci için Türkiye’de minimum yüzde 50-60 satış noktasına ulaşmak gerekmektedir. Gedik Piliç olarak sektörde rakiplere göre en büyük farkımız; Türkiye’nin en fazla tabaklı, özel gramajlı ve parça tavuk üreten firmasıyız. Üretimimizin yaklaşık yüzde 75’i tabaklı ve özel gramajlı ürünlerden oluşmaktadır”

“Gedik Piliç olarak gençlere büyük önem veriyoruz”

Marka olarak gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik de “Gedik Piliç olarak tanıtım çalışmalarımızda Survivor ve Masterchef aktivitelerimizle, özellikle gençleri hedefliyoruz. Çünkü gençler, bu ülkenin yarınları. Yine dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir yeşil enerjinin önemini hem ekonomik hem de sağlık açısından çok önemiyoruz. Bu nedenle 3 fabrikamızın da çatılarını güneş panelleri ile donattık. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bölgemizdeki çeşitli etkinliklere sponsorluklar yapmaya devam ediyoruz. Öte yandan çevreye duyarlığımız devam ediyor bu nedenle geçtiğimiz aylarda on binlerce kızılçam tohumunu dronlama yöntemi ile ormanlarımıza bıraktık. Katılımınız için tüm paydaşlarımıza çok teşekkürler ederim. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Türkiye ekonomisi ve istihdamına katkı yapıyoruz”

Yaptığı yatırımlarla büyümeye devam eden Gedik Piliç’in Türkiye ekonomisi ve istihdama katkı sağladığına işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ise şunları kaydetti:

“55 yıl önce başladığımız heyecandan bir parça dahi kaybetmeden, köklerimizi daha derin salarak büyümenin verdiği gururu hep birlikte yaşıyoruz. Babam Halil Gedik’in vizyonu ile kurulmuş Gedik Piliç ikinci nesil ben ve benden sonraki üçüncü kuşakta oğullarım Halil ve Yağız Gedik. Geleceğe hiçbir şüphem yoktur. Sözün özü geçmişimizden aldığımız güç ile yarınlara güvenim tamdır. Bu yıl bayilerimizle dördüncü kez bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. Artık düzenli olarak, her yıl bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Gedik Piliç olarak her geçen yıl büyüyerek, birlikte yeni başarılara imza atıyoruz. Bundan sonra da büyümemizi sürdürerek hem ülkemize ekonomisine katma değer oluşturmaya hem de yöre halkına istihdam ve yeni iş imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri ve sektör dinamiklerini yakından takip ederek, yeni yatırımlarımızla sektörde güçlü bir oyuncu olarak kalmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerde birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Birlikte çok daha güzel işler yapacağımızdan asla şüphem yok. İyi ki geldiniz iyi ki buradasınız”

Dünya ve Türkiye kanatlı sektöründe yaşanan yeni gelişmelerin ele alındığı bayi buluşmasında, Gedik Piliç’in 2023 yılı hedefleri iş ortaklarıyla paylaşıldı. Gedik Piliç bünyesinde 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını geride bırakan bayilerin kıdem plaketiyle onurlandırıldığı buluşma, toplu aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.