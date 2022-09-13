Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri 2021 yılında kuruyarak koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl meydana gelen yağışların ardından üreticiler su yönünden rahat bir sezon geçirdi.

Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri 2021 yılında kuruyarak koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl meydana gelen yağışların ardından üreticiler su yönünden rahat bir sezon geçirdi.

2021 yılında çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk sorunu bu yıl barajlarda toplanan sularla ortadan kalktı. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelirken, bu yıl oldukça güzel geçen kış yağışları ve barajlar sayesinde çiftçileri endişelendiren kuraklık sorunu ortadan kalktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçip Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bu yıl taşıdığı sularla üreticilerin umudu oldu.

Aydınlı üreticiler yaşanan kuraklık döneminin suyun değerini bir kez daha göz önüne serdiğini belirterek, bu sulama döneminde rahat bir sezon geçirdiklerini ifade ettiler. Öte yandan Büyük Menderes’in sadece su değil gelirini topraktan kazananların ümidini de taşıdığını kaydeden üreticiler, suyun israf edilmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini sözlerine eklediler.