Küçükçekmece’nin geçmişten bugüne güzelliklerini ve zengin dokusunu yansıtan ‘Bir Küçük İstanbul: Küçükçekmece’ adlı sergisinde sanat severlerle buluştu.

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece’nin geçmişten bugüne güzelliklerini ve zengin dokusunu yansıtan ‘Bir Küçük İstanbul: Küçükçekmece’ adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide; akrilik ve yağlı boya tekniğiyle oluşturulmuş 41 eser yer alıyor. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey, sergide eseri bulunan sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sanatçılar Deniz Gürbey’e Atatürk tablosu hediye ederken, Gürbey’de onlara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

“Küçükçekmece’yi çok seviyorum”

10 yıldır Küçükçekmece’de yaşayan Ukraynalı Natalia Yakut sergideki eserleri hakkında, ‘’Resim yapmayı çok seviyorum ve beş yıldır yapıyorum. Küçükçekmece’yi de çok seviyorum bu yüzden resimlerimde Küçükçekmece’ye yer verdim. Çok güzel bir sergi oldu umarım herkes beğenir. Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Küçükçekmece’deki çocukluk hatıralarımı resmettim”

Küçükçekmece’deki hatıralarını resmeden sanatçı Mine Berrak Can da, ‘’Sergide tempera tekniği ile yaptığım dört eser var. Çalışmalarımda Meşhur Mimar Sinan’ın yaptırdığı Mimar Sinan Köprüsü, eski Halkalı tren istasyonu ve Küçükçekmece Gölü’nü resmettim. Küçükçekmece’de teyzem vardı trenle gidip gelirdik. Tren yolunun kenarında evi vardı orada çocukluk çok fazla hatıralarım var. ‘Çocukluğum ve O Tren’ adlı resmimi o hatıralardan yola çıkarak yaptım” ifadelerini kullandı.

Sergide eseri bulunan sanatçılardan Vesile Akın ise, ‘’20 senedir resim yapıyorum. Yavuz Selim Cami ve Küçükçekmece Gölü’nü yağlı boya ile resmettim. Daha öncede Küçükçekmece’nin kuşları üzerine çalışmıştım. Küçükçekmece Belediyesi’ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi.

18 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir

İzleyicileri Küçükçekmece’nin tarihi, doğal güzellikleri ve toplumsal yaşamının yanı sıra manzaralarına, sokaklarına, gölüne ve canlı yaşam ritmine sanatsal bir bakışla bakmaya davet eden sergi, 18 Aralık tarihine kadar AKSM’de ziyaret edilebilir.