Kocaeli Bilim Merkezi içerisinde Fotoğraf Teknolojileri Müzesi açıldı. Geçmişten günümüze fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişimi, fotoğraf makine ve aksesuarlarındaki tarihsel gelişimi gözler önüne seren müzede, 310 fotoğraf makinesi sergileniyor.

Kocaeli Bilim Merkezi içerisinde Fotoğraf Teknolojileri Müzesi açıldı. Geçmişten günümüze fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişimi, fotoğraf makine ve aksesuarlarındaki tarihsel gelişimi gözler önüne seren müzede, 310 fotoğraf makinesi sergileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Park’ta yer alan Bilim Merkezi içerisinde yeni bir müze açıldı. Düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açan Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesi’nde, geçmişten günümüze tüm fotoğraf makinaları ve yüzlerce yardımcı parçalar yer alıyor. Geçmişten günümüze fotoğraf teknolojisinin geçirdiği değişimi, fotoğraf makine ve aksesuarlarındaki tarihsel gelişimi gözler önüne seren Kocaeli Fotoğraf Teknolojileri Müzesi’nde Kocaelili fotoğraf sanatçıları Fahri Seyrek, Halil İbrahim Atmaca, Cemal Turgay ve Naci Girginsoy’un fotoğrafları ve hayat hikayelerinin yer aldığı bölüm bulunuyor. Müzede 162 yıllık kamera başta olmak üzere körüklü fotoğraf makineleri, yardımcı fotoğraf ekipmanları, filmler ve casus kameralar yer alıyor. Kocaeli’li fotoğraf sanatçısı İlker Kumral’a ait olan fotoğraf makineleri oğlu Değer Kumral tarafından müzeye verildi. Müzenin açılışında söz alan Fotoğrafçı İlker Kumral’ın oğlu Değer Kumral, babası İlker Kumral’ın en büyük hayalinin gerçekleştirildiğini belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

"Müzede 310 fotoğraf makinesi sergileniyor"

Fotoğraf Teknolojileri müzesinin Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içinde yer aldığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada bir tarih yatıyor ve aynı zamanda bu binanın altında da tarih var. Burası arkeopark olmaya aday bir yer. Biz şu anda bir müzenin içinde bir müze açıyoruz. Burada endüstriyel bir müze var. Burada çok büyük bir hafıza var. Müze geçmişi geleceğe bağlayan somut alanlardır. Burası kocaman bir kültür havzası olacak. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bu merkez parmakla gösterilecek bir destinasyon alanı olacak. 320 metrekare alana fotoğraf müzemizi kurduk. Müzeyi kurduğumuz yer eskiden Matbaa şefliğiydi. 310 fotoğraf makinesi sergileniyor. Aynı zamanda yardımcı malzemelerde müzemizde yer alıyor" ifadesini kullandı.