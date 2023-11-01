Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği ‘Cumhuriyet, Geçmişten Geleceğe İzler III” başlıklı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri ve Mihri Müşfik Sanat Galerisinde bu yıl 3.sünün düzenlendiği “Cumhuriyet: Geçmişten Geleceğe İzler III” adlı sergide akademisyenlerin birbirinden farklı ve etkileyici eserleri yer alıyor.

Serginin açılışına; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, Üniversite Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

31 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan sergiyi, isteyen tüm sanatseverler ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.